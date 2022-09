Cláudio Ramos foi hoje, 13 de setembro, surpreendido no programa 'Dois às 10', que apresenta na companhia de Maria Botelho Moniz.

O comunicador falou deste momento numa honesta publicação que fez nas redes sociais.

"Não gosto de surpresas. Porque eu não sou o protagonista do meu programa. São os convidados! Mas hoje foi diferente. A equipa resolveu surpreender-me com a Gabriela", começa por referir.

"A Gabriela é esta força da natureza que conheci numa entrevista que deu ao Goucha e fiquei encantado com ela, porque apesar de ter uma vida lixada em momento algum se queixou. Foi falar da sua condição, não foi ao programa para pedir nada. Eu estava em casa naquela tarde a preparar os textos do dia seguinte e despertou-me a conversa deles. Quase no fim, liguei e ofereci-me para lhe dar uma cadeira nova, que resultaria na sua autonomia e numa melhor qualidade de vida. A coisa aconteceu. Ficou assim. Acompanhei a história e o processo, como faço sempre. Procurámos a melhor cadeira, a data de entrega e depois aconteceu. Cadeira entregue descansei!", relata.

"Hoje, passado tanto tempo a Maria leva a Gabriela ao programa para me agradecer… não era preciso. Juro que não era! A Gabriela fez mais por mim que Eu por ela. Já lhe tinha dito isto. E acreditem que é verdade", assegura.

"Eu sou um privilegiado, com a noção exata do lugar onde estou, o que posso fazer por quem confia em mim e acima de tudo do lugar de onde venho. Muitas vezes ouvir com atenção, é muito para quem não é escutado e desespera por se fazer ouvir. Ouvir de verdade é uma responsabilidade para quem faz televisão a sério. Continuarei a fazer pelas pessoas o que posso fazer, porque perceber que a vida muda radicalmente graças a um gesto, faz-me acreditar que estou no caminho certo", nota.

"Somos, todos juntos, um programa de televisão brutal. Tenho o privilégio de fazer o programa que sonhei um dia fazer para vocês. Sei a responsabilidade que tenho e por isso agradeço a todos que nos escolhem ver a cada manhã. Quando a luz liga, é em vocês que pensamos. Vocês não são um número. São um nome. Como a Gabriela provou hoje ser", completa.