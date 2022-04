David Carreira foi convidado no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, onde falou sobre o novo projeto em televisão: o papel de Fábio Filipe em 'Rua das Flores', a novela das 19 horas da TVI.

A propósito da personagem, um ator que quebra corações e muito extrovertido, o filho de Tony Carreira acabou por falar em como lida com a fama na vida real.

"Eu sou muito mais tímido, reservado, ele é mais extrovertido. Chega lá: 'Minhas bebés, como é que estão?' No meu dia a dia sou mais reservado, sobretudo com as mulheres. Nunca tive aquele jogo de saber o que dizer. Sempre fui inseguro", admitiu.

"Sabes quando trocas um olhar com a pessoa que gostas? Eu nunca fui capaz de ir falar. Era sempre: ou a pessoa vinha falar comigo ou nunca chegávamos a falar", acrescentou, por fim.

David Carreira, recorde-se, namora com a atriz Carolina Carvalho. O namoro foi assumido no início de 2019.

