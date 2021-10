No âmbito do Dia Internacional da Luta Contra o Cancro da Mama, a cantora Isaura recorreu à sua conta oficial de Instagram para recordar o seu percurso desde que no início de 2020 foi diagnosticada com a doença.

"Às vezes custa-me a crer que passou tanto tempo, outras vezes parece que foi noutra vida que isto começou. Se calhar foi mesmo noutra vida e noutra Isaura que começou e estou na tentativa de que tudo acabe numa Isaura diferente e com outra noção de tempo e finitude", começa por lembrar.

"Ontem foi Dia Internacional da Luta Contra o Cancro da Mama e quero dar força a toda a gente que se depara com um 31 destes. É difícil mas passa, tudo passa. E vai correr tudo bem", escreve, esperançosa de conseguir motivar e dar alento a todos os que passam pelo mesmo.

"Sou eternamente grata a quem cuidou de mim em casa e aqui no hospital. Sem eles se calhar não estava aqui e não entrava no hospital a subir as escadas a correr, despenteada e de calças largas. A única forma exterior para sequer se imaginar que há bem pouco tempo estava aqui sem cabelo e energia é olhar para estes boletins que o comprovam. A quem está desse lado: força nesse caminho, rumo ao 32, 33, 34…", termina, juntando às suas palavras os boletins médicos dos muitos tratamentos a que já teve de se submeter neste processo.

