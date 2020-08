Heitor Lourenço está esta sexta-feira, dia 7, de parabéns e as 53 primaveras foram assinaladas nas redes sociais logo ao início do dia, com um profundo desabafo sobre os sentimentos que marcam esta fase da sua vida.

"Tenho de vos dizer que sou uma pessoa contente. Por ter esta vida. Por sentir, de acordo com as minhas viagens, com o que vou aprendendo (muito pouco), que sou um privilegiado, mesmo nestes tempos estranhos, apesar deles e por causa deles. Agora tenho um problema: se sei desse privilégio e não faço nada com ele, temo perder a oportunidade de tornar a minha vida preciosa. Seria, como diz um lindíssimo texto tibetano, voltar de mãos vazias depois de ter estado numa terra cheia de ouro. E eu não quero falhar essa oportunidade. Por tê-la, por estar vivo, sou contente. Contente, não feliz. Ainda. Mas isso depende de mim. Mãos, e pés à obra que o caminho só está a começar", foram as palavras do ator que marcaram esta data.

