Soraia Rodrigues resistiu seis semanas no interior da 'casa mais vigiada do país' mas saiu ontem, dia 22 de outubro, do jogo no qual milhares de portugueses gostariam de participar.

Entrar no 'Big Brother' era precisamente um dos sonhos de Soraia, que voltou à televisão depois de ter integrado o elenco de 'Super Pai' quando tinha apenas sete anos de idade.

A participante, de 31 anos, referiu na manhã desta segunda-feira, no 'Dois às 10', que a maior dificuldade que sentiu foi "gerir as emoções" mas reconhece que também foi 'tramada' pela impulsividade. "Tentei aprender e melhorar com os meus erros", referiu Soraia depois de ter confessado não gostar de rever algumas das suas discussões no formato.

Sobre a inimizade com Iasmin, que marcou sem dúvida a sua participação, sente que os "santos não bateram", embora não saiba identificar o motivo nem o momento que levou a que isso acontecesse.

Por fim, Soraia destacou que irá sentir saudades desta experiência.

