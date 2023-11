"Uma das semanas mais difíceis das nossas vidas": foi desta forma que Soraia Moreira iniciou uma partilha na sua página de Instagram, na qual abriu o coração.

No passado dia 20 de novembro, a família da ex-concorrente do 'Big Brother' viveu momentos de terror com um surto psicótico que o irmão de Soraia, Manolo, sofreu e que conduziram ao seu internamento psiquiátrico.

"A situação do meu irmão não é nada fácil, mas como a Dra. disse ele tem algo que o ajuda muito muito, que é o amor da família", notou a figura pública, depois de referir que tem contado com o apoio da mãe e do noivo, Daniel Guerreiro.

"Disse que a maior parte dos doentes a família raramente os vem ver. Não imagino também a situação que vivam.. O nosso maior sonho é trazê-lo para casa", completa, agradecendo as "mensagens de carinho" que lhe foram enviadas.

Leia Também: Patrícia Candoso alerta: "Fiquem atentos a este tipo de burlas"