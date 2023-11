Patrícia Candoso recorreu à sua página de Instagram para deixar um alerta aos seguidores relativamente a uma burla que está a ser feita em seu nome, através de mensagens do WhatsApp.

"Algumas pessoas próximas estão a receber este tipo de mensagem via WhatsApp com a minha fotografia de alguém fazendo-se passar por mim", informa numa imagem onde mostra a mensagem que as pessoas têm recebido.

"Fiquem atentos a este tipo de burlas", termina.

Imagem partilha por Patrícia Candoso no Instagram © Instagram - Patrícia Candoso

