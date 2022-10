Soraia Moreira foi alvo de críticas nas redes sociais por ter recebido nos últimos dias presentes oferecidos pelos seus seguidores. Entre outras coisas, a vencedora de 'Big Brother 2020' foi presenteada com um iPhone.

"Aproveito para agradecer mais uma vez o iPhone (que recebi já faz um mês), as roupas, as malas, as meias e principalmente o amor e o carinho que recebi de presente. Não pedi nada destas coisas, mas vocês quiseram presentear-me. Obrigada por serem uns fofinhos", declarou Soraia, que nos comentários desta partilha foi acusada de ter pedido que lhe enviassem meias e ter partilhado a sua morada para tal.

Perante a onda crescente de comentários negativos, a ex-participante do 'BB' atirou: "Antes do reality já fazia unboxings de prendas, demonstrava o carinho que amigos e familiares tinham para comigo. Porque é que agora tem que ser diferente? Porque é que tem ser um tabu o que acontece depois de participar num reality? Chega até nós muito amor e carinho".

