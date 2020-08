Soraia Chaves tem um novo desafio profissional em mãos e, quando o aceitou, o seu coração tremeu. A atriz de 38 anos iniciou esta semana, na passada terça-feira, as gravações da série de televisão "A generala", uma das novas produções da SIC, anuncia a revista TV Guia. "Sempre que aceito um novo desafio profissional, em primeiro lugar, encho-me de medo. Depois, respiro fundo, reconecto comigo mesma", desabafa a artista, que vai dividir o protagonismo com as atrizes Anabela Moreira e Margarida Moreira.

"Aquele nervoso miudinho, como costumam dizer por aí, nunca me abandona mas o desejo de descobrir e criar algo novo supera, sempre, tudo", desabafa. Para além de Soraia Chaves e das irmãs gémeas, "A generala", baseada em factos verídicos, conta com a participação de José Fidalgo, João Jesus, Fernando Pires, Pedro Hossi e Carolina Carvalho, namorada de David Carreira. Nas últimas semanas, a atriz esteve de férias na Costa Vicentina e em Trás-os-Montes, como partilhou com os fãs nas redes sociais.