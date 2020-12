Sophie Turner falou da sua experiência no parto de forma a chamar a atenção às pessoas em relação ao uso necessário da máscara de proteção. Como evidencia a imprensa internacional, a atriz deixou uma mensagem nas stories da sua conta de Instagram, esta quarta-feira, dia 16.

"Se eu consigo usar uma máscara enquanto dou à luz, vocês podem usar uma máscara na Walmart", declarou, mostrando-se indignada pelo facto dos clientes do supermercado descurarem deste cuidado.

Importa recordar que no dia 22 de julho deste ano, Sophie deu à luz a pequena Willa, fruto do seu relacionamento com Joe Jonas.

As informações mais recentes dão conta que o casal já está a planear em ter o segundo filho.

