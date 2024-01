Sophie Turner desistiu da acusação de "retenção indevida" contra o ex-marido, Joe Jonas, em relação à custódia de suas duas filhas.

De acordo com documentos judiciais obtidos pela revista People na quarta-feira, dia 17, um juiz dos Estados Unidos aprovou a rejeição do pedido depois de o cantor e a atriz terem assinado um plano de consentimento, que foi aprovado por um juiz do Reino Unido na semana passada.

De recordar que em setembro passado, Turner, de 27 anos, processou Jonas por retenção indevida, alegando que o 'ex', de 34 anos, estava a reter os passaportes das filhas, Willa, de três anos, e Delphine, de um ano e meio, e não permitia que as meninas voltassem a Inglaterra.

A denúncia contra o músico pedia "o retorno imediato das crianças removidas ou retidas indevidamente", e a equipa jurídica de Turner afirmava que a "retenção indevida" tinha tido início a 20 de setembro.

Esta acusação foi agora retirada, após Sophie e Joe terem chegado a acordo no passado dia 11 de janeiro.

Leia Também: Joe Jonas 'apanhado' em aeroporto com modelo perante divórcio