Joe Jonas foi 'apanhado' a sair do mesmo aeroporto em Cabo San Lucas, no México, com a modelo Stormi Bree. As imagens surgem numa altura em que o artista está a divorciar-se de Sophie Turner.

Nas fotografias obtidas pelo Page Six, o músico e a modelo estariam a deixar o país quando foram visto no aeroporto, na quarta-feira. No entanto, não está claro se partiram no mesmo voo.

De recordar que Joe Jonas e Sophie Turner estão em processo de divórcio desde setembro do ano passado após quatro anos de casamento.

Desde então, estão numa batalha pela custódia das duas filhas que têm em comum, Willa, de três anos, e Delphine, de um.

