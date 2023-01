Sónia Tavares esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, 9 de janeiro, e um dos assuntos comentados pela artista foi a sua perda de peso.

Conforme o apresentador recordou, a cantora perdeu cerca de 15 quilos, partilhando o seu 'segredo'.

"Fiz jejum intermitente. É uma questão de hábito. Não se tem quebras de atenção, como se pensava que tinha. Começa à hora de jantar antes do concerto e depois no outro dia de manhã só almoço. Não me faz confusão nenhuma. Eu, que me deitava a pensar no pequeno almoço...", revela.

"Agora controlo. Na pandemia foi seja o Deus quiser, logo se vê", lembra, entre risos.

Foi também nesta conversa que Sónia Tavares contou que sofria de uma "depressão profunda".

