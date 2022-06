Depois de dias de grande angústia, marcados pela detenção do companheiro, Vítor Soares, acusado de tráfico de droga, Sónia Jesus regressou ao trabalho.

Esta quinta-feira, a ex-participante do 'Big Brother' mostrou-se com boa disposição a promover a sua marca nas Instagram Stories.

"Bom dia, meus amores, estou no Big Bazar da Sónia a fazer envios. Continuação de uma ótima quinta-feira, por aqui o sol está a brilhar espero que desse lado também. Boas energias para aí", afirmou.

As imagens, que pode ver na galeria, contrastam com as publicações emotivas que Sónia Jesus tem feito nos últimos dias.

Recorde-se que a nortenha está grávida pela terceira vez, de um menino que irá juntar-se a Maiara e Naisa, de 10 e sete anos.

Leia Também: "Não admito que coloquem em causa a minha conduta enquanto mãe"

Leia Também: Sónia Jesus para as filhas: "Prometo que nunca vos vou largar"