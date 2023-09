Sónia Jesus não podia estar mais feliz com a comemoração do primeiro aniversário do filho, Fabian, e já com o companheiro, Vítor Soares, em casa.

O facto de não poderem festejar a data fora de casa, uma vez que Vítor Soares está a cumprir uma pena de prisão domiciliária, não impediu a felicidade da família.

"Apesar se estarmos limitados e a festa ter sido em casa estava tudo maravilhoso e todas as pessoas presentes foram incríveis. Obrigado de coração a todos que estiveram verdadeiramente presentes na vida do meu filho não só ontem como ao longo deste ano", disse Sónia Jesus numa publicação que fez no Instagram.

Nas stories, a ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou um vídeo do momento em que cantaram os parabéns e ainda o pequeno Fabian ao colo do pai. Veja na galeria.

De recordar que além do menino, o casal tem ainda em comum as filhas Naísa e Maiara.

