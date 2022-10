Sónia Jesus recorreu às stories da sua página de Instagram para falar das saudades que tem de ver a família reunida.

A ex-concorrente do 'Big Brother' continua longe do companheiro, Vítor Soares, que continua detido.

"Tantas saudades de nós", escreveu junto de um vídeo em que aparece com Vítor e as filhas mais velhas. De seguida, destacou mais duas fotografias onde surge ao lado companheiro. Veja as imagens no vídeo da galeria.

De recordar que Sónia Jesus foi recentemente mãe de um menino, Fabian.

