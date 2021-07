Sónia Araújo, de 50 anos, foi esta sexta-feira inoculada com a vacina contra a Covid-19. Um momento que fez questão de registar em fotos, que agora partilhou com os seus seguidores do Instagram.

"As fotos não estão grande coisa... mas o que elas significam sim", começa por ler-se na publicação, que tem o claro objetivo de apelar à vacinação.

"Vamos lá todos a vacinar para voltarmos a alguma normalidade, por favor", pede o rosto da RTP.

Sónia Araújo, recorde-se, recebeu a vacina mais tarde do que seria suposto, tendo em conta a sua idade, devido ao facto de ter estado infetada com a Covid-19.

