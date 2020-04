Em casa de Sónia Araújo o ambiente terá sido de festa na passada sexta-feira, 17 de abril. Isto porque, apesar de estarmos a passar por uma fase difícil por causa da pandemia do novo coronavírus, os filhos gémeos da apresentadora completaram mais um ano de vida.

Uma data que a mãe 'babada' não deixou passar em branco, tendo assinalado a mesma na sua página do Instagram, onde partilhou algumas fotografias dos jovens.

Na legenda da publicação, Sónia explicou que os meninos não contaram com uma grande festa como é habitual, e como gostariam, mas não deixaram de comemorar este dia especial.

"11 anos destes amores. Não têm a festa de aniversário que gostariam com o resto da família e os amigos ao vivo, mas estamos unidos e com saúde! À hora marcada vamos ficar juntos em video chamada para os parabéns! O Francisco e o Tomás compreenderam que quando for possível vamos todos abraçar-nos e fazer as melhores festas do mundo", escreveu.

