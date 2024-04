"15 anos!! Não dei por ela". Foi com estas palavras que Sónia Araújo começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 17 de abril.

Os filhos mais novos da apresentadora, os gémeos Tomás e Francisco, celebram mais um ano de vida e a mamã não deixou passar em branco a data.

"Às 8h00 da manhã estava a entrar no bloco operatório para viver a segunda experiência mais avassaladora da minha vida. E desta vez a dobrar, com todos os medos e receios que isso implica mas com um orgulho imenso de passar a ser 'mãe de três'", recordou.

"Nunca se aprende tudo, nunca se sabe tudo, as dúvidas continuam por mais que eles cresçam, mas o coração e intuição ainda são os melhores aliados nesta viagem incrível e difícil de educar um filho (ou três). Amo-vos muito", completou junto de uma fotografia antiga dos filhos.

De recordar que além dos gémeos, Sónia Araújo é ainda mãe de Carolina.