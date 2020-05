Numa altura em que as viagens passaram para segundo plano, na sequência da pandemia do novo coronavírus, são muitas as figuras públicas que têm vindo a recordar passeios que fizeram anteriormente e que as marcaram para sempre.

Ainda hoje (dia 6), Diogo Amaral partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia que remete a uma viagem que fez à Tailândia.

"Sonhei que estava na Thailandia e acordei às 6:30 da manhã, em Portugal, em estado de calamidade pública. Cool, não achas? Bom dia miga instagramer", afirmou na legenda da publicação.

Ora veja!

