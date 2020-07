Raquel Strada é adepta da reciclagem e acredita que as peças de roupa e acessórios que já não usamos com frequência podem ter uma nova vida. Foi precisamente com base neste lema que a digital influencer decidiu criar na sua página de Instagram um giveway onde oferece uma das suas carteiras Gucci.

"Tenho esta carteira há algum tempo e lembro-me bem do dia em que a comprei, com quem estava e o porquê de a ter escolhido. Contudo, chegou o momento de lhe dar uma nova dona(o), uma nova vida. Cada vez acredito mais nisto. Distribuir amor, e partilhar aquilo que temos com os outros. E, por isso mesmo, decidi que vou oferecê-la a um de vocês", anunciou a celebridade, passando depois a explicar como irá funcionar este passatempo.

Os interessados em ganhar a carteira, que pode ver na publicação abaixo, devem escrever uma frase original onde explicam porque é que querem a carteira ou qual o motivo pelo qual a querem oferecer a alguém que gostem. Por fim, basta taggar uma amiga ou amigo "para ele também poder participar".

"No dia 8 de Agosto, eu e a minha mãe (a minha parceira na escolha da frase. Ela ainda não sabe, mas vai-me ajudar a escolher) vamos anunciar em live, quem é o vencedor ou vencedora", completou, por fim, Raquel Strada.

Leia Também: Raquel Strada tem novo look: "Sou ao contrário de toda a gente"