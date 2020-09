As novidades não param de surgir na TVI. Conforme foi hoje revelado no programa 'Você na TVI', Iva Domingues está de regresso à estação para ser uma das caras do programa 'Somos Portugal', que está de volta já este domingo.

Conforme nota a estação através de um comunicado, o primeiro destino do camião do Ben será Viana do Castelo. A ele juntar-se-ão Toy, Mónica Jardim, Santiago Lagoá e Maria Cerqueira Gomes, para fazer a festa a partir do Santoinho, um dos maiores arraiais minhotos.

Esta é uma das grandes apostas da TVI. Será que conseguirá levar a melhor?

