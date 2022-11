A atriz Naomi Watts, que protagoniza a série mais vista neste momento na plataforma Netflix, 'The Watcher', disse esta madrugada que é importante haver mulheres maduras no ecrã e que as histórias não acabam depois dos 40.

"Somos metade da população e temos histórias para contar depois dos 40", afirmou a atriz, que participou num evento da Netflix em Los Angeles sobre 'The Watcher'.

"Disseram-me que depois dos 40 não havia mais papéis", lembrou a atriz, de 54 anos. "Que uma vez que deixamos de ser sexualmente atraentes, acabou-se. Os papéis escasseiam e temos de interpretar velhas malucas".

Watts considerou que "as coisas mudaram de forma tremenda" desde 2001, quando saltou para a ribalta com o filme 'Mulholland Drive' de David Lynch, e que "quanto mais longa a vida, mais sumarentas as histórias se tornam".

O criador da série, Ryan Murphy, atestou as mudanças dos últimos tempos.

"Quando eu comecei a fazer isto, há mais de vinte anos, nunca teríamos uma série tão popular com mulheres acima dos 40", afirmou. "Eles diziam que ninguém queria ver séries com mulheres mais velhas. Eu dizia que sim, queriam".

Murphy considerou que os vários serviços de 'streaming' provocaram esta mudança e dão agora muito mais espaço a mulheres acima dos 35 anos. O produtor gracejou que se algum dia selecionasse uma mulher de 20 anos para um papel principal, isso seria sinal de que foi raptado por alienígenas espaciais.

'The Watcher' é a série mais vista no Netflix em todo o mundo esta semana e baseia-se na história verdadeira de uma família americana que começa a receber cartas misteriosas de um desconhecido dizendo que está a observá-los.

"Sempre pensei nisto como um 'thriller' de imobiliário", disse Murphy, caracterizando a própria casa como uma personagem. O produtor disse que os temas da insegurança e medo estão na ordem do dia e que as pessoas andam à procura de sítios para colocarem as suas ansiedades.

"O meu maior receio era que alguém me escrevesse e mencionasse os meus filhos, e isso aconteceu", disse Murphy, traçando um paralelo com a história. "Identifico-me com isto. A ideia de que já ninguém se sente seguro e não sabe se isto vai passar".

Para Naomi Watts, que protagonizou 'The Ring - O Aviso' em 2002 e a sequela em 2005, voltar ao género de terror era um objetivo. "Como atriz, há muitas emoções que se põem debaixo do guarda-chuva do medo", indicou.

Watts referiu que há "um claro apetite" por séries e filmes sobre crimes verdadeiros e considerou que a realidade contribui para essa popularidade.

"Há muita escuridão e muito caos no mundo", disse. "Talvez isto seja uma forma de entender o que se está a passar. Toda a gente parece obcecada com crimes e 'thrillers'".

Em "The Watcher", Naomi Watts interpreta Nora Brannock, a mãe da família que começa a receber as cartas ameaçadoras.

"Sentimos que estamos seguros em nossas casas com as nossas famílias -- até que isso muda", disse. É a exploração dessa ideia que dá forma à série, baseada na história verdadeira que foi revelada em 2018 num artigo da New York Magazine/The Cut.

Jennifer Coolidge (Karen Calhoun), Bobby Cannavale (Dean Brannock), Mia Farrow (Pearl), Noma Dumezweni (Theodora Birch) e Margo Martindale (Mo) completam o elenco.

