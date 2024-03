Leo Censori, pai de Bianca Censori, quer confrontar Kanye West, acusando o rapper de afastar a filha da família e de a influenciar a vestir-se de forma "decadente".

"O pai da Bianca quer sentar-se com o Kanye e perguntar-lhe o que raio ele pensa quando exibe a Bianca como um troféu nu decadente", notou uma fonte próxima ao Daily Mail.

"Ele quer perguntar ao Kanye o que é que ele faria se as filhas, a North ou a Chicago, fossem vistas em público quase nuas em visuais encorajados pelos maridos", adianta.

"Ele sabe que o Kanye nunca iria permitir isto com as filhas, por isso, não faz sentido que encoraje a própria mulher a fazer isto", sublinha ainda.

"Nenhum homem deveria encorajar a mulher que ama a caminhar em público e a mostrar-se assim. Isto não é amor. Isto é controlo", completa.

Veja na galeria imagens do casal no desfile de Marni na Semana da Moda de Milão, evento em que Bianca deu nas vistas com um visual arrojado... e despido.

