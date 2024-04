Taís Araújo está de férias com o marido, Lázaro Ramos, por Nova Orleães e entre as partilhas que fez no Instagram, revelou que "sofre de FOMO ('Fear Of Missing Out', ou seja, 'Medo de Ficar de Fora').

“Quem estava a dormir e decidiu sair para jantar? Nós! Quer dizer, o Lázaro não estava a dormir, estava a ver uma série, e eu desmaiei antes de comer. Preguiça de pedir comida no hotel e vontade de conhecer coisas novas", começou por dizer num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Sofro de uma coisa chamada ‘FOMO’, que é 'fear of missing out', que é medo de perder as coisas, perder o que está a acontecer. Vou dormir? Vou perder o que está a acontecer. Não posso dormir, tenho de acordar e sair desesperada, mesmo estando com sono", explicou de seguida. Veja o vídeo da galeria.

