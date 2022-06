Joana Machado Madeira abriu o coração a Manuel Luís Goucha e falou do passado marcado por violência. Uma entrevista que foi para o ar na segunda-feira, 13 de junho, e sobre a qual a atriz falou depois nas redes sociais.

"Sofri de violência doméstica por parte do meu padrasto e fui parar ao hospital várias vezes depois de ele me bater. O meu pai nunca quis saber de mim. E aos 18 anos fiz as malas, deixei o Alentejo para vir para Lisboa sem conhecer ninguém aqui e apenas com 20 euros no bolso", começou por destacar na sua página de Instagram, lembrando também os primeiros tempos na capital portuguesa.

"Comia esparguete com manteiga quando o dinheiro ainda chegava, e quando não dava fazia o que podia", contou.

"Nunca gostei da personagem de coitadinha e nunca me vi como tal. Quando falo da minha história, digo sempre 'foi assim que foi'. Hoje aconteceu contar tudo ao Manel. A conversa foi assim. Até hoje só quem vive dentro do meu coração sabia destas histórias. Agora sabem todos! Talvez nunca tenha falado porque não quero de todo que isto faça de mim o que sou. Eu sei que sou mais. Fui mais! Sofri, mas não me deixei ficar. Sempre tive a mania que era rebelde", acrescentou, deixando de seguida uma mensagem.

"Nunca desistirem. Nunca se deixarem ir abaixo e, mais importante ainda, nunca deixarem de acreditar em vocês! Acreditei sempre que tinha que haver alguma coisa boa guardada para mim. Que tinha que haver amor! E foi essa força que me levou até ao agora. Ao contrário do que podem pensar de mim, nunca tive o apoio de ninguém, vi-me sozinha várias vezes a chorar, mas nunca deixei de acreditar. Acreditar no amor, acreditar na felicidade, acreditar que ia conseguir e acreditar em mim. E agora aqui estou eu, neste momento, a dar uma entrevista de vida ao dono disto tudo, com o melhor marido a meu lado e com duas filhas para quem sou a melhor mãe do mundo", disse.

"Tenho amigos dos bons e, aos 31 anos, posso dizer que já trabalhei ao lado de todos os grandes da televisão. E até já lancei um livro. E mais importante, fui muito, muito feliz", continuou.

"Pus na cabeça que a minha missão no mundo é fazer quem se cruza comigo feliz. Ironia da vida? talvez. A vida pode ser o que ela quiser, mas nós teremos sempre a última palavra sobre ela. Acreditem sempre! E acreditem sempre no amor, foi ele que me salvou sempre a mim. Beijinhos a todos, em especial ao Manuel Luís Goucha. Gosto muito de si, ou de ti! Você sabe", rematou.

De recordar que Joana Machado Madeira está casada com Eduardo Madeira, com quem tem em comum as filhas Leonor e Carolina.

Leia Também: "Cheguei a ir várias vezes para o hospital com sovas que ele me dava"