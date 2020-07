Sofía Vergara ficou emocionada e de lágrimas nos olhos quando um concorrente do programa 'Got Talent da América', no qual tem o papel de jurada, a fez recordar a morte trágica do seu irmão.

O momento de emoção aconteceu quando um dos participantes subiu ao palco para ler um poema em homenagem à sua falecida irmã. O poema tocou o coração de Sofía e fê-la lembrar o seu irmão Rafael, que perdeu a vida aos 27 anos na sequência de uma tentativa de sequestro na Colômbia.

"O meu irmão faleceu no mesmo ano em que a tua irmã faleceu. Eu posso sentir a tua dor, eu sei o que é isso, sei o que é quando alguém te é tirado sem que tu entendas. Mas o teu poema é muito bonito para mim", referiu a atriz, atualmente com 47 anos.

