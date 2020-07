Os fãs da série 'O Sexo e a Cidade' certamente não esqueceram o namorado sexy, e bem mais novo, da personagem Samantha Jones - interpretada por Kim Cattrall.

Jason Lewis, o ator que dava vida a Jerry "Smith" Jerrod, reapareceu vinte anos depois.

O atraente ator e modelo americano participou no programa de televisão australiano 'The Morning Show' para recordar a série de sucesso do final dos anos 1990. E foi precisamente a sua aparência o que mais prendeu a atenção dos espetadores.

Jason, atualmente com 49 anos, está irreconhecível. Com bigode, barba e cabelos muito mais escuros, o ator tem agora uma imagem mais madura.

Veja na galeria as incríveis imagens do antes e depois!

