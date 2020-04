Sofia Vergara, de 47 anos, voltou a surpreender os que a seguem no Instagram com mais uma fotografia 'atrevida', que fez subir a temperatura.

Desta vez, foi ao lado da sobrinha, Claudia Vergara, de 28 anos, que a atriz apareceu na rede social. Ambas surgem de costas, em biquíni, exibindo a boa forma física.

"Modelo velho de 1972 e modelo nova de 1992", escreveu na legenda da fotografia, que não passou despercebida aos olhos de muitos internautas, tendo recebido muitos elogios.

De acordo com o Page Six, Claudia, filha do falecido irmão de Sofia, Rafael Vergara, é muitas vezes comparada à tia por serem muito parecidas. Semelhanças que voltaram a estar em destaque. "Quem é quem?", questionou um seguidor. "Ambas parecem ser de 92", disse outro.

Leia Também: Uau! Sofia Vergara exibe corpaço em piquenique ao pé da piscina