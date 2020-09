Sofia Sousa nem queria acreditar quando esta quinta-feira começou a receber mensagens de várias seguidoras, algumas delas dizendo que trabalham como educadoras de infância, com fortes críticas ao facto de a sua filha, a pequena Yasmin, de sete anos, fazer voz de bebé em diversos vídeos partilhados pela ex-'Casa dos Segredos'.

"Por favor, Sofia, a tua filha com sete anos fala como se tivesse quatro. Já tem idade para falar sem voz de bebé com mimo e comer de boca fechada. Em vez de te exibires tanto, educa melhor uma criança com sete anos e com comportamento de três ou quatro", aponta uma internauta, numa das muitas mensagens carregadas de insultos e ofensas divulgadas por Sofia.

"E é isto que temos. Vergonha tenho eu de certas pessoas e comportamentos", começou por apontar Sofia. Mas a sua resposta não ficou por aqui.

"As crianças têm de ser crianças enquanto podem. A minha filha é uma menina muito feliz. E neste momento estou mais preocupada com a maldade de alguns adultos do que propriamente com o facto de a minha filha falar à bebé quando lhe apetece. Algo que eu tanto adoro", acrescentou a ex-concorrente de um dos mais famosos reality shows da TVI.

Mesmo depois de explicar que a filha fala de forma normal para a sua idade e que a voz de bebé, que faz às vezes, se trata apenas de uma brincadeira entre mãe e filha, Sofia continuou a receber críticas. A mãe de Yasmin é agora acusada de, alegadamente, não cuidar da higiene oral da filha e se dedicar apenas aos seus tratamentos estéticos.

"Lamento pela sua evidente frustração na vida. Eu adorava ter mais tempo para andar nesses ditos tratamentos estéticos que diz que tanto faço, que bem precisava", responde a 'mãe guerreira', como ficou conhecida entre os fãs, acusando a seguidora em questão de "falta de noção, civismo e educação".

Veja na galeria as várias mensagens de que Sofia e a filha foram alvo.

Leia Também: Duramente criticada por partilhar fotos a fumar, Sofia Sousa reage