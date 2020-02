Desde que começou a namorar com Scott Disick que Sofia Richie criou laços de grande amizade com a família Kardashian-Jenner. O facto do socialite manter uma relação próxima com a ex-mulher e mãe dos seus filhos, Kourtney Kardashian, proporcionou que a modelo 'entrasse' no mundo do clã mais famoso do mundo.

No entanto, o ambiente entre a atual namorada e a ex-companheira de Disick parece já ter conhecido melhores dias.

Os mais atentos não deixaram escapar que a filha de Lionel Riche deixou de seguir Kourtney Kardashian nas redes sociais. Gesto que surge após notícias de que Sofia Richie estaria a tentar desvincular-se das irmãs Kardashian-Jenner para se dedicar à sua carreira de modelo.

Terá Kourtney sido a primeira a ser 'riscada da lista' ou Richie decidiu retribuir-lhe o facto de esta nunca a ter começado a seguir nas redes sociais?

