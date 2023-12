Sofia Ribeiro encontra-se na ilha Terceira, nos Açores, a gravar a novela da SIC 'Mar Aberto', na qual será uma das protagonistas. O tempo livre entre as filmagens permitiu à atriz responder a algumas questões deixadas pelos seguidores nas redes sociais.

Entre as várias perguntas, um cibernauta quis saber se Sofia voltaria para um dos seus ex-namorados. Entre risos, a artista respondeu negativamente.

"Não, não penso nisso. Se 'ex' fosse bom, era atual. É o que eu acho. Não faço futurologia, portanto não sei, mas não, de facto acho que não. Águas passadas não movem moinhos. Não penso nisso de todo, de um modo geral. Está feito, passa para a frente", atirou.

Importa lembrar que a última relação pública de Sofia Ribeiro foi com José Fernando Maia, tendo a mesma terminado em outubro do ano passado. Antes disso, Sofia namorou com Rúben da Cruz e esteve ainda casada com Ruben Rua, durante pouco mais de um ano.

Ouça na galeria a resposta acima mencionada.

Leia Também: Imagem da Semana: Sofia Ribeiro demorou 35 horas a chegar aos... Açores