"Andei dois anos a fugir do bicho e a verdade é que ele apanhou-me. Testei positivo". Foi com estas palavras que Sofia Ribeiro começou os vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira, 30 de dezembro.

Depois de se ter mostrado a fazer o teste à Covid-19, esta quarta-feira, a atriz revelou que o resultado foi positivo e por isso vai passar os próximos dias em isolamento, em casa.

"Faço testes recorrentemente, por tudo e por nada, por motivos profissionais, quando estou com pessoas... E agora na altura do Natal fiz quase diariamente. Mas a verdade é que ia viajar para a Madeira, onde ia passar o fim do ano e resolvi, por descargo de consciência, fazer o PCR. Não tinha sintomas. Acusamos positivo, já não vamos para lado nenhum", explicou.

"A Passagem de Ano vai ser passada em casa e os próximos dias também, em confinamento. Mas está tudo bem, todo o mal fosse esse. Estamos bem", acrescentou, referindo que no final do dia de ontem e hoje começou a ter alguns sintomas.

"Um bocadinho de dores de cabeça, dores no corpo e um bocadinho de dor de garganta. Mas nada de mais", disse.

"A pergunta é: quem é que não vai apanhar Covid-19? Do que ouço falar, à minha volta são poucas as que não têm Covid neste momento. [...] Tenham cuidado! Se bem que também tendo cuidado, neste momento, as coisas acontecem. Já nem sei o que pensar. A quem vai passar a Passagem de Ano em casa, estamos juntos. Que não seja nada, há coisas piores", concluiu.

