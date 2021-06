Sofia Ribeiro recorreu à sua página de Instagram para partilhar um novo desabafo sobre a luta contra o cancro. Foi em 2015 que a atriz foi diagnosticada com a doença, luta que recordou de novo este domingo, 20 de junho.

Na legenda de duas imagens, uma delas captada nesta fase difícil da sua vida, Sofia Ribeiro começou por escrever: "Percebo que um dos nossos aniversários passou e eu quase não me lembrava... Acho que te começo a 'esquecer' e essa sensação traz-me uma mistura de sentimentos".

"Fico alegre de perceber que no meu coração te começo a deixar ir, que começas a fazer parte do passado. Cada vez escrevo menos sobre ti ou relembro o que passamos juntos. Por outro lado, tenho medo que ao esquecer-te, me esqueça também do que me ensinaste. Tenho medo de me esquecer que a vida é agora, que reclamar não adianta de nada, que não devo despender a minha energia com pouco e que sou mais feliz quando amo e aceito a vida como ela é", desabafou.

"Tenho medo de esquecer que tudo isto é frágil e pode acabar a qualquer momento... Tenho medo de me esquecer do quanto sou forte e de tudo o que já sobrevivi. Estou cada vez mais a deixar-te ir mas ainda encontro conforto ao lembrar-te. Mas não voltes! E eu prometo que mantenho a memória viva e o coração aberto", continuou.

De seguida, a atriz lembrou que se passaram cinco anos desde que foi operada ao tumor que lhe foi diagnosticado aos 31 anos, na mama esquerda.

"É estranho... Fecho os olhos e parece que foi ontem... Não foi, ontem estava tudo bem. Hoje felizmente, tudo ainda melhor... Graças a Deus que passaram cinco anos. Até me apetece dizer palavrões! É a mais pura verdade. Que bom que já passou tanto tempo! Que bom!!! Fico sim emocionada só de pensar. Acho que ficarei a vida toda, enquanto cá andar. Por mais que se seja sensível ao tema, desperto, solidário. Só quem passou é que percebe a dimensão do que vos escrevo", destacou.

Veja a publicação na íntegra:

