Sofia Ribeiro estava a passar de carro numa estrada quando se deparou com uma berma repleta de lixo, situação à qual não conseguiu ficar indiferente.

A atriz filmou as embalagens espalhadas no chão e resolveu partilhar as imagens na sua conta oficial de Instagram.

"Pessoas que deitam lixo para o chão, vocês sabem que vocês é que são lixo. Não sabem?", declarou, deixando clara a sua indignação.

