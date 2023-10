Sofia Ribeiro usou as redes sociais para explicar o motivo pelo qual deixou de ver notícias.

Na sua conta no Instagram, a atriz deixou uma reflexão na manhã desta sexta-feira, dia 20 de outubro, na qual fala sobre aquilo que tem sentido quando vê o que se passa pelo mundo.

"De há um tempo para cá escolhi evitar ver ou ler notícias. Devemos estar informados, saber o que se passa no país e no mundo? Sim. E proteger-nos, devemos? Qual é a medida? Não sei, sei que quanto mais notícias vejo, mais inquieta fico. Mais ansiosa, mais impotente me sinto. O mundo está um lugar cada vez mais estranho! E assusta pensar para onde estamos a caminhar", escreveu Sofia numa story no Instagram.

