"Há dias que fazem pensar que o mundo não tem remédio, que pessoas são selvagens prontas para o combate. Para agredir e ferir até de morte se tiver que ser". Foi assim que Sofia Ribeiro começou um emocionante desabafo feito nas redes sociais esta sexta-feira, dia 12 de maio.

A atriz relatou uma complicada situação que viveu e que quase resultou numa agressão. Tudo, segundo a própria, devido a uma "distração" na estrada.

"Ontem por causa de um lugar de estacionamento quase apanhava. Agredida verbalmente, humilhada e pouco, quase nada faltou para me agredirem fisicamente. Para me baterem! Dois senhores, com idade para serem meus pais ou avós. Porquê? Alguns de vocês provavelmente dirão: 'bem feito, para não teres a mania! Estavas a pedi-las! De certeza que tiveste culpa...!'. Tive! Deixei o carro por distração a travar uma passagem de saída. Pela minha vida que não me apercebi. Não vi! Quando tive noção, 20 minutos depois, prontamente tentei pedir desculpa, de mãos juntas como se estivesse a rezar, envergonhada pela situação que tinha causado. Tentei pedir desculpas, pedi 'por favor deixe-me explicar'", começou por dizer a atriz.

Logo de seguida, Sofia contou que se sucedeu "um chorrilho de agressões" por parte de dois homens que acabaram por lhe abrir a porta do carro e que lhe exigiram dinheiro porque lhes havia feito "perderem uma avião": "Mas é assim que pessoas adultas e civilizadas, resolvem as coisas? Estava sozinha, a pedir desculpa, com dois homens num parque de estacionamento a cuspirem-se, de olhos esbugalhados de tanto berrar, o mais simpático que tinham para me dizer foi: 'como mulher não vales nada'.

Sofia contou que "soluçava e tremia num ataque de pânico, enquanto tentava chamar a polícia", tendo sido aqui que percebeu que havia um homem no interior de um outro carro que assistiu a tudo mas que "nada fez".

A artista, de 38 anos, revelou que apresentou queixa, embora sublinhe que a situação lhe tem feito ter "pesadelos". "Estou triste, moída como se me tivessem batido de facto, meio incrédula ainda… Uma coisa é certa, a mulher que nada vale aos olhos destes senhores, não se vai calar, nem descansar enquanto não levar os senhores até as últimas instâncias. Chamem-me ingénua, mas acredito que enquanto nós mulheres continuarmos a calar é que 'merdas' como esta, não darão em nada", concluiu.