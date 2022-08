Sofia Ribeiro e a sobrinhas ficaram doentes durante as férias de verão. Depois de um dia de repouso, a atriz optou por ir a uma consulta com as meninas.

Após as três terem sido vistas pelo médico, Sofia partilhou as novidades com os seguidores do Instagram.

"Elas já impecáveis. A tia diz que tem uma infeção respiratória, sinusite, cenas, e por isso vai aguentar-se a dois antibióticos e um anti-inflamatório. Resumo, hoje são elas que fazem a sopa", relatou a estrela das novelas da TVI ao mostrar uma fotografia captada na sala de espera do hospital.

© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro