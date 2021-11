Sofia Ribeiro começou a semana com uma divertida partilha nas redes sociais que deixou os fãs à gargalhada. Mas terá sido, também, uma indireta aos haters?

No dito TikTok, a atriz interpreta as falas de Rita Santos, concorrente do 'Big Brother', quando confrontada se se achava "a última bolacha do pacote".

"Uma singela homenagem a todas as bolachas do pacote! Errada ela não está!… Ou está? Um bocadinho de humor para começar a semana", escreveu Sofia Ribeiro na legenda da publicação.

