"Para quem pediu a receita, cá vai". Foi com estas palavras que Sofia Ribeiro destacou nas stories da sua página de Instagram a preparação e sugestão de um prato saudável.

A atriz continua a fazer questão de partilhar com os fãs alguns dos seus pratos, e esta semana começou com uma sugestão. Veja abaixo a receita.

"Molho: Cinco dentes de alho; uma cebola pequena; meio alho francês; uma folha de louro; uma beterraba (usei crua mas pode ser já cozida); sumo de um limão; um fio de azeite; sal e pimenta a gosto; coentros (opcional, pode ser manjericão); uma mão de caju (deixar de véspera caju ao natural de molho); duas colheres de levedura nutricional".

"Preparação: Refogar tudo, o sumo do limão entra quase no fim, dois minutos depois, juntar um pouco da água da cozedura da massa (eu usei massa de arroz, sem glúten). Depois é passar tudo na liquidificadora (tudo menos a folha de louro) e voilà. É deliciosa", acrescentou, deixando uma nota no fim: "Não fica a saber a beterraba".

© Instagram_sofiarribeiro

