Esta terça-feira, dia 4, Sofia Ribeiro abriu o seu coração para falar de uma das fases mais difíceis da sua vida: quando foi diagnosticada com um cancro da mama há quatro anos. A propósito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, a atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram precisamente a propósito do assunto.

"Que hoje seja apenas mais um dia de consciencialização. Que nos sirva para lembrar o quão longe estamos do lugar certo mas que caminhamos para lá. Que sirva para te informares, desmistificar e alertar!", começou por afirmar.

"Para quem que ainda não começou, que vai passar! Para quem ainda está a passar, que vai sarar. Que que vai ficar tudo bem e que te vais rodear de gente de verdade, que não precisa de muito mais do que uma boa música e um sorriso", acrescenta.

"Vais perceber que a vida não pode ser morna, que a festa não pode parar e que a música tem que ser a que tu escolheres. Afinal a banda sonora é a do teu filme. E se no final ele ganhar? Ele é que perde. Vocês venceram todos os dias que acordaram, conviveram e viveram com um cancro. Vencedores não somos só nós que estamos aqui para contar a história", conclui.

Recorde-se que hoje a cantora Isaura revelou estar a lutar contra esta doença.

Leia Também: Isaura revela que foi diagnosticada com cancro da mama