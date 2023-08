A atriz está agora a viver com as sobrinhas e tem vindo a partilhar com os fãs esta nova fase.

Depois de ter partilhado um desabafo no Instagram onde revelava que tinha estado a chorar, vivendo neste momento uma fase de adaptação por estar a viver com as sobrinhas, Sofia Ribeiro voltou a falar aos fãs. "Estou bem. Hoje estou. Ontem não foi um dia bom, mas a vida é feita de dias bons e de dias menos bons, e ainda bem que existem os maus para a gente valorizar os bons", começou por dizer. "[...] As meninas [sobrinhas] foram de fim de semana com a outra tia, já estava combinado, e eu decidi à última hora fugir", contou, acrescentando que foi conhecer um sítio que há algum tempo que queria conhecer. A atriz "tirou uns dias só para si" e para a cadelinha. "Estou aqui numa ginástica a tentar aprender a gerir isto tudo, este mundo todo novo. A tentar fazer o melhor possível", realçou ainda. Sobre o local, Sofia Ribeiro prometer revelar o sítio escolhido em breve, detalhando que "é no meio da natureza, silencioso". "Preciso de silêncio na minha vida, é das coisas que mais valorizo, momentos de silêncio, e é das coisas que menos tenho tido pelas razões óbvias. É normal que assim seja. Tenho que me adaptar e estou nesse processo. Mas, é verdade, é muito diferente", confessou. Antes de terminar, a atriz agradeceu "as muitas mensagens" que tem recebido. Veja o vídeo da galeria. Leia Também: Sofia Ribeiro desabafa: "Custa-me horrores castigá-las! É tudo novo"