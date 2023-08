Depois de no início de agosto ter anunciado que a sua casa ficou mais preenchida porque está agora a viver com as sobrinhas, Sofia Ribeiro tem vindo a partilhar alguns momentos desta nova fase no Instagram.

Ainda quarta-feira, dia 23 de agosto, a atriz voltou a falar aos fãs e partilhou um desabafo. "Em afazeres desde cedo até agora. Escolas, logística, burocracias, supermercados, disparates vários e castigos pelo meio... Cacete, custa-me horrores castigá-las! Fico desfeita. É tudo novo e às vezes bate um desespero. Um receio de não saber como fazer... Para ajudar estou de TPM [menstruação]", começou por escrever, confessando que esteve a chorar.

"Sim. Olhos de quem chorou. Estas bogas (olhos) não disfarçam mas valeu, alivei. Música alta e vida que segue! Vivendo e aprendendo", rematou.

