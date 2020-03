Sofia Jardim está infetada com COVID-19. Depois das suspeitas iniciais, a relações-públicas de marcas como a Omega, a Breitling e a Swatch teve a confirmação no passado dia 11. "Não tive febre nem tosse nem dor no peito, apenas falta de paladar e de olfato", explicou a sobrinha de Cinha Jardim em declarações à edição desta semana da revista TV 7 Dias, já nas bancas. "Já me sinto melhor, estou quase a ter alta. Estou a ser acompanhada diariamente", confidencia.

Sofia Jardim contraiu o novo coronavírus na viagem que fez a Val-d'Isère, nos Alpes, em França, no fim de fevereiro, integrada num grupo de 30 turistas. "Vi que o resto das pessoas com quem eu viajei estava com sintomas. Por isso, decidi fazer [o teste]", revela. "Foi uma sensação de pânico. A minha preocupação era não infetar ninguém", assume a relações-públicas, que tem passado as últimas semanas isolada em casa com as duas filhas. "Elas estão ótimas", afiança.