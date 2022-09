Sofia Fernandes foi uma das convidadas de Carolina Patrocínio no programa da SIC Mulher 'What’s Up? TV'. A apresentadora da SIC falou do seu processo de emagrecimento. Ao todo, Sofia já perdeu 14 quilos em quatro meses, resultados que quer manter a longo prazo.

"Fiquei finalmente no meu peso saudável e estou muito contente. Sou muito teimosa. Tenho de fazer muita dieta e desporto. Gosto de o fazer em família", afirmou, notando que faz questão de influenciar os filhos para manterem um estilo de vida saudável.

"Ajuda-me à minha saúde mental para me sentir bem. O cansaço físico é um cansaço que me descansa. Sei que tenho de acelerar o meu metabolismo e sabe-me bem", garante.

"A alimentação é uma coisa para a vida. Sei que tenho de comer bem para a vida toda e educo os meus filhos a comer bem. É uma coisa natural", diz ainda, garantindo que apesar do marido não ter adotado a mesma dieta isso não é uma desculpa para não se manter disciplinada, até porque terá de lidar com casos assim diariamente.

