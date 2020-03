Sofia Margarida Vitória Frederica, a rainha emérita de Espanha, voltou a usar o anel que o marido, o rei Juan Carlos I, lhe ofereceu quando ficaram noivos. A mãe de Filipe VI, atualmente com 81 anos, presidiu à cerimónia de entrega dos Prémios Iñigo Alvarez de Toledo, uma gala organizada pela Fundación Renal Iñigo Alvarez de Toledo, em Madrid. Fotografada à chegada do evento, Sofia de Espanha fez questão de exibir a elegante joia, ainda que de forma discreta.

Os mais atentos identificaram logo o anel de noivado, com dois rubis redondos e um diamante, uma peça de joalharia que foi realizada com ouro proveniente de moedas que pertenceram a Alexandre Magno, popularmente conhecido como Alexandre, o grande, rei da Macedónia, que foram fundidas e depois reaproveitadas. Sofia de Espanha e Juan Carlos I casaram no dia 14 de maio de 1962 em Atenas, na Grécia, país de origem da noiva. O casal tem três filhos e oito netos.