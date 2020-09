Sofia Cerveira viveu esta segunda-feira um começo de semana repleto de boas energias. A apresentadora tomou a decisão de voltar a treinar no ginásio após uma longa pausa.

"Ontem, foi um dia muito importante para mim. Quem acompanhou as stories sabe que voltei a treinar depois de uma longa pausa. Era algo que queria muito, mas aquela preguiça não me deixava avançar. Sabem como é? Depois pensei... Até quando vais deixar esta preguiça vencer-te? Chega de desculpas. Não percas mais tempo, Sofia", declarou a apresentadora ao partilhar com as suas seguidoras o seu testemunho motivacional.

Aos 45 anos, Sofia decidiu começar uma nova etapa com vista a dois objetivos: "Cuidar de mim e da minha saúde".

"E, confesso, não custou assim tanto. A sensação de alegria no final valeu todo o esforço. Senti-me tão feliz por ter conseguido vencer. Acreditam?", completou Sofia, juntando ainda às suas palavras as imagens daquele que foi o seu primeiro treino.

