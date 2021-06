Esta terça-feira, Sofia Cerveira recorreu às redes sociais para destacar a relação cúmplice que tem com a mãe através de uma amorosa fotografia de ambas.

Além da fotografia, que deixou os seguidores enternecidos, a apresentadora dedicou à progenitora uma bonita mensagem de amor.

"No melhor colo do mundo, o da minha querida mãe. Como é bom estarmos neste mimo, com tempo para nos olharmos, ouvirmos, conversarmos, sentirmos! Este Amor infinito que nos enche, une, alimenta, dá força! Corações gratos, apaixonados e cheios de paz. Amo-a tanto, mas tanto! Quero-a pertinho de mim, assim, todos os dias da nossa vida", escreveu.

Leia Também: Gonçalo Diniz novamente de partida. Sofia Cerveira "já cheia de saudades"