A combater os longos dias em casa, Sofia Cerveira não faz pressão sobre si mesma para se tornar mais produtiva durante o confinamento, mas não deixa de procurar novas paixões.

"Mais um dia. Cá estamos! E eu continuo a viver um dia de cada vez. Não exijo demais de mim. Deixo-me levar!! E tiro o máximo de proveito em cada momento. Tem sido assim no confinamento. Cada vez mais entregue ao que cada dia me reserva... Entre as tarefas de casa que levo com tranquilidade (fazendo apenas o que o tempo me permite) e as brincadeiras com a Vitória, vou levando o meu dia com pensamento positivo e agradecendo sempre a nossa saúde", desabafou esta quinta-feira na sua página de Instagram.

Com isto, a apresentadora da SIC adiantou que o dia de hoje foi dedicado à jardinagem - uma nova paixão que tornou a quarentena mais leve e agradável.

"Hoje foi a vez de me aventurar por aqui. A cabeça tem de se dedicar a coisas diferentes para nos mantermos no foco. Foi um bocadinho tão bem passado e tratar das plantas deixa-me sempre muito em paz e feliz", afirmou.

E rematou: "Percebo perfeitamente que não haja muitas vezes disposição para nada, quanto mais desafiarem-se a algo novo. Mas lembrem-se: a nossa cabeça precisa de estar motivada, o corpo agradece e o espírito então nem se fala".

Leia Também: Sofia Cerveira luta contra a dor da saudade: "Como gerir tudo isto?"