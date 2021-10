Sofia Baltar aceitou responder a algumas questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram, muitas delas relacionadas com a sua participação na série juvenil 'Morangos com Açúcar'.

"É verdade que namoraste com o Angélico [Vieira]?", quiseram saber os seguidores.

"Hmmmm!!! Uma intensa amizade durante um ano e meio", reagiu a atriz, optando por não confirmar ou desmentir o romance.

"Porque a Gabriela [Barros] nunca gostou de ti?", questionaram ainda os internautas, referindo-se a declarações antigas em que Gabriela Barros afirmou não ter gostado de trabalhar com Sofia.

"Problemas de autoestima. Beijinho Gabriela", brincou Sofia em resposta à questão.

